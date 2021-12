Nocaute de paraense fica entre os dez melhores do ano em torneio internacional de MMA

O nocaute da paraense Larissa Pacheco em cima da ucraniana Olena Kolesnyk, em junho deste ano, rendeu o quarto lugar entre os 10 melhores do ano da Professional Fighters League (PFL). A vitória da lutadora de Marituba veio no final do primeiro round, que foi frenético e com muita trocação.

Andando para trás, a brasileira combinou um jab e um direto que acertaram no rosto de Olena, que desabou faltando poucos segundos para o final do round.

Larissa é vice-campeã do PFL em 2019. Neste ano, a paraense caiu nas semifinais, quando foi substituída por não ter batido o peso e, assim, deu adeus ao prêmio de 1 milhão de dólares destinado à vencedora da PFL.