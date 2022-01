NBA: Golden State Warriors planeja retorno de Klay Thompson no fim de semana

O torcedor do Golden State Warriors só vai precisar esperar mais alguns dias para ver o retorno de Klay Thompson às quadras. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o time planeja fazer a estreia do astro na temporada no próximo domingo, em partida contra o Cleveland Cavaliers. A informação deverá ser oficializada na sexta-feira, após a equipe voltar de viagem para dois jogos como visitante.

O ala-armador tem sido participante regular dos treinos há mais de duas semanas, mas precaução é a palavra de ordem na franquia. Além disso, a prioridade é que ele faça a reestreia diante da torcida. O repórter Ohm Youngmisuk, também da ESPN, ele estará com a delegação nos dois jogos fora de casa, porém não pretende entrar em quadra. Sua presença visa apenas seguir participando de treinamentos.

Em entrevista na última semana, Klay Thompson falou sobre a enorme expectativa que possui para o aguardado retorno ao Warriors. “Sinto que estou muito perto, em suma. Sei que precisarei de algumas partidas para retomar a velha forma, ou seja, ser o all-star que todos estavam acostumados. Mas, sem dúvidas, minha intenção é voltar em San Francisco e curtir esse momento com os fãs”, contou.

Hora de cautela

O arremessador já disse que não quer retornar às quadras com limitações, porém, a tendência é que a cautela do time seja marcante. Youngmisuk, por exemplo, apurou que a franquia trabalha com um limite de 18 minutos de ação para o jogo contra o Cavaliers. Essa é uma postura consciente, pois o atleta não atua há mais de dois anos por causa de lesões graves no joelho e tendão de Aquiles.

Thompson deixou o aquecimento do jogo contra o Miami Heat, nessa segunda, com seis dedos levantados para o público. O sinal foi entendido, consequentemente, como uma confirmação de que ele pretende reestrear dentro de seis dias – ou seja, no domingo. O jogador de 31 anos tem média de 19.5 pontos por partida na carreira enquanto acerta quase 42% dos arremessos de longa distância.