Nadadores paraenses participam do Torneio Norte Nordeste de Clubes, no Maranhão

A natação paraense se faz presente no Torneio Norte Nordeste de Clubes - Troféu Walter Figueiredo Silva, na cidade de São Luís-MA, no período de 23 a 25 de setembro. Os atletas, com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), viajaram na terça-feira (21).

Caio Fernando, 13 anos, disputará na categoria Infantil 1, em 10 provas: 50, 100, 200 metros peito; 50, 100 borboleta; 50 metros livre; 200, 400 metros medley; 4x50 metros livre (revezamento); 4x50 metros medley (revezamento). Sua aposta é no nado peito, onde é primeiro do ranking nacional.

Já na categoria Juvenil 1, Wallace Rodrigo compete nos 50, 100 e 200 metros borboleta; 50, 100 e 200 metros livre; 200 metros peito; 200 e 400 metros medley.

No Juvenil 2, três nadadores estarão presentes. A primeira é a Victoria Helena nas provas 50, 100 e 200 metros peito; 50 e 100 metros borboleta; 50, 100 e 200 metros livre; e 200 metros medley.

Douglas Brandão participa nos 50, 100 e 200 metros peito; 50 metros borboleta; 100, 200 e 400 metros livre; e 200 metros medley. Diogo Lopes vai em busca do melhor resultado nas provas 50, 100 e 200 metros borboleta; 50, 100 e 400 metros livre; e 200 medley.

Lucas Lopes, irmão de Diogo, entra pela categoria Júnior 2, nas provas 50, 100 e 200 livre; 50 e 100 metros borboleta; e 200 medley. É estreante em competição nacional. “Estamos nervosos, mas confiantes”, comentou Lucas.

Estephany Solano, categoria Júnior 2, compete nas provas de 50, 100, 200, 400 e 800 metros livre; 50, 100 e 200 metros borboleta; e 200 e 400 metros medley. “Treinei bastante, principalmente nessa reta final. A equipe toda tem chance de trazer medalhas para o Pará. Sou muito incentivada pelos meus pais e pelo meu técnico, por isso a expectativa é grande”, salientou.

Além das provas na piscina, os atletas Douglas Brandão, Wallace Rodrigues e Estephany Solano participam do Festival Maratona Aquática Walter Figueiredo Silva 2021. Prova de 3 km por categoria.