Nadador do Paysandu compete no Troféu Brasil no Rio de Janeiro

Filipe Faraon, nadador do Paysandu, medalha de ouro na categoria 50 metros livre do Mundial Máster de Natação de 2019, realizado em Gwangju, na Coreia do Sul, será o único representante paraense no Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação no Rio de Janeiro, de 9 e 12 de dezembro, no Clube de Regatas Vasco da Gama.

A competição, única 100% presencial do calendário nacional de CBDA [Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos] reúne os principais atletas do país e será seletiva para o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos marcado para 2021.

Faraon, 36 anos, participará da prova dos 50m livre, sua especialidade nas piscina.

As orientações médicas são fundamentais para a prevenção à covid-19, sendo obrigatório o exame PCR negativo ou IgG+ 72 horas antes da viagem a todos os envolvidos com o campeonato. “

“Pretendo fazer o teste PCR nesta 5ª feira (3), pois tenho vontade de viajar na sexta-feira (4)”, comentou, afirmando ainda estar preparado para o campeonato.

Filipe ainda bateu o recorde da prova, fazendo um tempo de 23.55 segundos, recorde mundial na categorias máster.

O paraense coleciona várias conquistas em torneios nacionais, como medalhas nas últimas quatro edições do campeonato brasileiro máster.

E, em competições internacionais, conquistou ouro em revezamento e quarto lugar nos 50m livre do Campeonato Panamericano Máster em Orlando, Estados Unidos, em 2018.