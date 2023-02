Na Espanha, Tenerife vence o São Paulo e fica com o título Mundial de Basquete masculino

Não deu para o São Paulo na final da Copa Intercontinental de Basquete. O Tricolor perdeu para o Tenerife (ESP), por 89 a 68 e viu o clube espanhol conquistar o título Mundial. A partida ocorreu em San Cristóbal de La Laguna, na Espanha.

O primeiro quarto da partida foi bastante equilibrado, com o clube espanhol aproveitando um pouco mais as bolas de dois pontos. Já a equipe brasileira buscava mais os arremessos da linha dos três, com os clubes se alternando no marcador, mas com o Tenerife fechando em 25 a 19.

No segundo quarto o Tricolor manteve a pegada, Marquinhos entrou muito bem em quadra e ajudou o São Paulo em com 10 pontos, porém, a equipe brasileira pecou demais nos rebotes defensivos e o Tenerife aproveitou, mesmo assim, terminou o quarto em 43 a 35 para os espanhóis.

O terceiro quarto foi de amplo domínio do Tenerife. O clube deu uma arrancada no placar e o São Paulo se perdeu na partida. O Tricolor tentou reagir, mas esbarrava na falta de pontaria e o Tenerife fechou o penúltimo quarto em 65 a 53.

Já no quarto e decisivo tempo, o Tenerife se manteve impondo o ritmo na partida e fecharam o jogo em 89 a 68, ficando com o título Mundial. O brasileiro Maecelinho Huertas, jogou pelo Tenerife e se tornou tricampeão Mundial. Ele já havia comemorado as conquistas nas temporadas 2017 e também 2020.