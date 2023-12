Morre Gil de Ferran, ex-piloto brasileiro campeão das 500 milhas de Indianápolis

O automobilismo mundial sofreu uma perda na última sexta-feira (29). O piloto brasileiro Gil de Ferran, aos 56 anos, morreu vítima de uma parada cardíaca enquanto realizava testes em um carro no circuito privado The Concours Club, em Opa-Locka, na Flórida, Estados Unidos.

Gil de Ferran, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2003 e bicampeão da CART (atual IndyCar Series), deixou um legado impressionante no mundo das corridas. Nascido em Paris, França, mas radicado no Brasil desde a infância, Gil se considerava brasileiro e levou o nome do país ao topo do pódio internacional.

O incidente ocorreu quando o piloto se sentiu mal e parou na entrada dos boxes. Transportado imediatamente para o hospital, infelizmente, não resistiu. Deixa para trás sua esposa, Angela, e os filhos Anna e Luke, além de uma multidão de fãs e admiradores.

A trajetória de Gil de Ferran nas pistas começou no kart, onde conquistou diversos títulos, incluindo o Brasileiro de 1987. Após tentar seguir os passos do pai na engenharia, optou pelo automobilismo na Europa, destacando-se na Fórmula 3000 entre 1993 e 1994.

Apesar de ter enfrentado desafios, como um incidente que o impediu de competir na Fórmula 1, Gil de Ferran encontrou seu caminho de sucesso nos Estados Unidos. Em 2000, conquistou seu primeiro título na CART com a equipe Penske, seguido por um bicampeonato em 2001.

Sua passagem para a Indy Racing League (IRL) em 2002 culminou em sua maior realização em 2003, ao vencer as prestigiadas 500 Milhas de Indianápolis. Ao se aposentar em 2009, Gil de Ferran continuou contribuindo para o automobilismo como diretor esportivo da equipe BAR na Fórmula 1, chefe da Honda na Fórmula 1 entre 2005 e 2007, e posteriormente como proprietário da Ferran Motorsports.