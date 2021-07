Monte Líbano realiza exames de faixas coloridas para caratecas masculino e feminino

O karate é uma arte marcial de muita pluralidade no cenário esportivo paraense. Associações, clubes, projetos sociais fazem parte do universo da modalidade ‘mão vazias’ como é conhecido originalmente.

No final de semana Clube Monte Líbano [CML], de São Brás, realizou exames de faixas coloridas para 28 karatecas entre masculino e feminino.

A banca examinadora foi presidida pelo sensei Carlos Bruce 6º dan, faixa preta. Aliás, Bruce será o futuro presidente da Federação Paraense de Karate-Do-Tradicional sucedendo Yochizo Machida, o ícone do karate do estado do Pará.

“Foi sucesso o exame de faixas coloridas onde tivemos crianças a partir de 4 anos. Também tivemos nove mulheres. Começar praticar arte marcial cedo ajuda as crianças nas suas atividades diárias” comenta Carlos Bruce, 65 anos.

O Monte Líbano tem participado das competições estaduais com sucesso.