Home Fight Championship realiza a sua terceira edição em Santa Luzia do Pará

O HFC (Home Fight Championship) irá realizar a sua terceira edição no dia 4 de dezembro na cidade de Santa Luzia do Pará, a partir das 19h, no ginásio municipal Gentro Dias Carvalho. São 8 lutas de MMA, com destaque para a principal do evento, que será na categoria peso-mosca (até 57 Kg) entre os atletas Romero Reis e Diogo Galo.

Zezão Trator nocauteia no Favela Kombat 35 no Rio de Janeiro

Uma das lendas do mma paraense, José Gomes de Ribamar, o "Zezão Trator", venceu o atleta carioca Aldo Pereira na luta principal do evento Favela Kombat 35, com um belo nocaute no 1 round, assim chegando a sua 41ª vitória no MMA profissional.

Reginaldo Vieira confirmado no Thunder Fight 33

Thunder Fight 33: Legends acontecerá dia 19 de dezembro em São Paulo e quem está confirmado no card de lutas é o atleta Reginaldo Vieira, que terá pela frente o atleta Bruno “The Talent”. Reginaldo foi campeão do TUF Brasil 4 e, após passagem pelo UFC, volta à ativa contra o duríssimo Bruno.

Usman revela que quebrou a mão direita três semanas antes de revanche contra Covington

Além de ser elogiado pelos fãs de MMA com sua quinta defesa de título dos meio-médios (até 77kg.), Kamaru Usman também impressionou por outro fator: lutou com a mão direita quebrada. Em entrevista ao podcast ‘Full Send’, o nigeriano revelou que lesionou no período de treinamentos três semanas antes de sua revanche contra Colby Covington, no UFC 268.

Colby Covington lamenta queda brusca de rendimento de Conor McGregor no MMA

Em recuperação de uma fratura na perna esquerda sofrida no UFC 264, contra Dustin Poirier, McGregor segue sendo notado – assim como já sugere seu apelido. Questionado sobre o assunto, Colby Covington afirmou que o lutador está apenas procurando chamar a atenção quando fala.

“Conor só procura as manchetes. Ele só quer ficar no centro das atenções, sabe? Ele vem de algumas derrotas. As pessoas estão se perguntando se ele ainda tem (capacidade), o que ainda pode fazer. Ele ganhou muito dinheiro, teve ótima carreira e bons momentos no UFC. Agora, pensa que está acima da lei”, afirmou Covington, em entrevista ao jornalista ‘James Lynch’.

UFC oficializa ‘duelo brasileiro’ entre Rodolfo Vieira e Wellington Turman no UFC 270

Além da unificação pelo cinturão dos pesados (até 120,2kg.) e disputa de título dos moscas (até 56,7kg.), o UFC também coloca à frente um duelo que promete empolgar os fãs brasileiros. No evento que acontece dia 22 de janeiro, na Califórnia (EUA), Rodolfo Vieira e Wellington Turman vão medir forças pela categoria dos médios (até 83,9kg.)