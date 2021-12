MMA: Paraense Igor Siqueira vence mexicano e mantém cinturão do Azeteca Fight League

O lutador paraense de MMA, Igor Siqueira, defendeu o cinturão do peso mosca, pela franquia Azeteca Fight League, no México e garantiu mais uma vitória no currículo. O paraense da cidade de Moju (PA), venceu por finalização o mexicano Ricardo “cobra” Hernandes e manteve o cinturão.

Diante de um lutador experiente, Igor conseguiu equilibrar a luta no primeiro round. Já no segundo, Igor Siqueira conseguiu aplicar uma guilhotina e finalizou o adversário. O lutador contou que teve problemas com a altitude, mas que conseguiu desempenhar o que havia treinado.

“Gostei muito da minha performance, estava me sentindo muito leve e cheguei para essa luta sem está tenso. Estava tão bem treinado e confiante na vitória que parecia que eu estava indo apenas defender o que é meu e voltar. A maior dificuldade foi a altitude de quase 2000 metros, onde minha garganta ficou seca, mas não foi nem um problema, graças a Deus deu tudo certo”, disse, Igor.

Assista a finalização de Igor Siqueira

Na temporada 2019 Igor venceu sua luta em um dos maiores eventos de MMA da América do Sul, o Crixus MMA, disputado na Colômbia. Já em abril deste ano levou a melhor diante do mexicano Jesús Carlos Siller, pelo Azeteca Fight League, no México, onde conquistou o cinturão.