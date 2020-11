Minotouro será comentarista em transmissão de luta que marca o retorno de Mike Tyson ao Boxe

Após alguns meses de espera e negociações, os fãs de Mike Tyson poderão acompanhar o retorno da lenda no próximo sábado (28), em Los Angeles, nos Estados Unidos. No auge de seus 54 anos, o americano vai enfrentar Roy Jones Jr, de 51, em duelo que tem previsão para durar até oito rounds. Tyson e Jones prometem dar o melhor para promover um embate de alto nível aos admiradores da Nobre Arte.

Diferente de Mike Tyson, que não luta desde 2005, quando acabou derrotado por Kevin McBride via nocaute, Roy Jones Jr subiu pela última vez no ringue em fevereiro de 2018, superando Scott Sigmon por decisão unânime dos juízes. Enquanto “Iron Mike” tem um cartel de 50 vitórias (44 nocautes) em 58 lutas como profissional, Jones soma 66 triunfos (47 nocautes) em 75 combates em sua trajetória no Boxe.

Grande nome da história do MMA mundial, com lutas marcantes em sua trajetória no Pride e no UFC, Rogério Minotouro também construiu uma carreira vencedora no Boxe, sendo medalhista de bronze na disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, alem de campeão brasileiro e sul americano. Convidado para ser o comentarista DA LUTA entre Mike Tyson e Roy Jones Jr no Combate, que vai transmitir ao vivo com exclusividade, Minotouro falou sobre a expectativa para o retorno de Tyson e fez uma breve análise sobre o que espera para o aguardado confronto.

"É muito importante, para mim, comentar essa luta. Na minha infância, logo que comecei a pensar em ser lutador, com 12/13 anos, eu acordava de madrugada para ver as lutas do Mike Tyson. É um dos maiores nomes de todos os tempos no Boxe, junto com o Muhammad Ali. Em compensação, o Roy Jones Jr. é um cara muito técnico, é um ídolo meu, assim como do meu irmão, Rodrigo Minotauro, e do Anderson Silva. São dois estilos diferentes. O Jones joga com a guarda baixa, tem um bom jogo de pernas, esquivas, tem um ótimo jab, enquanto o Tyson encurta a distância, aplica bons uppers, cruzados e golpes na curta distância, além de ser um grande nocauteador. Na verdade, são dois grandes nocauteadores, mas o Tyson tem a mão mais pesada.

O Jones entrou em ação pela última vez há dois anos, estava ativo, já o Tyson não luta desde 2005, e isso vai fazer uma diferença muito grande, porque o ritmo de competição conta muito. O Roy Jones também lutava em categorias mais leves, vai ser interessante ver como ele vai se comportar como peso-pesado diante de um lutador como o Mike Tyson. Vai ser uma grande luta, um clássico, um encontro de dois estilos diferentes de luta. A expectativa é muito grande por uma grande luta", disse Rogério Minotouro.

O Combate vai transmitir ao vivo com exclusividade a volta de Mike Tyson aos ringues. Os assinantes do canal vão acompanhar a DISPUTA contra o americano Roy Jones Jr., além de outras quatro lutas. A TV Globo exibi a reprise da luta na madrugada de sábado para domingo, após o Supercine.