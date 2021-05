Meligeni e Menezes eliminados na final do quali de Roland Garros

Não foi um bom dia para os brasileiros em Roland Garros. João Menezes, 210º, e Felipe Meligeni, 235º, foram eliminados nesta quinta-feira na final do qualificatório do Aberto da França, segundo Grand Slam da temporada, disputado sobre o saibro.

Menezes abriu o dia na quadra 11 caindo diante do espanhol Carlos Taberner, 137º colocado, por 6/1 6/0 após 1h03min de duração. Na sequência, o sobrinho de Fernando Meligeni caiu diante do alemão Maximilian Marterer, 211º, por 6/2 6/1 após 1h15min.

Foi a primeira vez que os dois brasileiros jogaram a final do quali de um Slam e estiveram bem perto da vaga de um torneio desse tipo.

Felipe chegou a devolver quebra no princípio do primeiro set, mas a consistência de Marterer falou mais alto. Felipe esteve na mesma situação no começo do segundo perdendo três chances de quebra para voltar pro jogo, não aproveitou e o alemão conseguiu quebra a seguir com erro de smash e novo equívoco do campineiro. Meligeni lutou e conseguiu fazer um game para evitar o pneu.

O Brasil terá Thiago Monteiro, 79º, na chave principal em Paris e ele conhecerá nesta quinta seu adversário.