Medalhista olímpico e campeão mundial de Natação está em Belém; veja

O nadador brasileiro Cesar Cielo vem a Belém nesta semana para participar de um seminário esportivo promovido pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), seguido da Copa Norte de Natação - Leônidas Marques. O torneio acontece entre os dias 21 e 23 de abril, no campus III da UFPA.

Cielo foi recepcionado no aeroporto e seguiu para o evento. Um dos atletas mais premiados da natação brasileira, além de ser dono de três medalhas olímpicas (Pequim/2008 e Londres/2012), Cielo conquistou 11 medalhas em Mundiais (Indianápolis/2004, Roma/2009, Dubai/2010, Xangai/2011 e Barcelona/2013), oito delas de ouro. Além disso, também é detentor do recorde mundial dos 50 metros (20s91) e dos 100 metros (46s91), no estilo livre.