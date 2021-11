Medalhista em Tóquio lamenta dificuldades de atletas olímpicos no Brasil: ‘É isso que sobra’

Depois da velocista Rosângela Santos, que foi medalha de bronze em Pequim 2008, ter sido demitida do Pinheiros, o nadador Bruno Fratus usou o Twitter para falar sobre a falta de apoio a atletas no Brasil. O medalhista olímpico compartilhou a notícia da demissão da atleta e escreveu: "Passada a euforia olímpica é isso que (quase sempre) sobra", criticou.

Além disso, o nadador, que foi bronze nos 50m livres em Tóquio, disse que o que aconteceu com a velocista é comum no Brasil.

Entenda o Caso

A velocista brasileira Rosangela Santos revelou nas redes sociais, nesta segunda-feira (1), que havia sido dispensada do E.C. Pinheiros e hoje está trabalhando como motorista de aplicativo para poder completar a renda. Além da medalha em Pequim, Rosangela tem três ouros em jogos Pan-Americanos: nos 100m e no 4x100m em Guadalajara-2011; e no 4x100 em Lima-2019.