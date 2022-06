Máster do basquete paraense disputa a Copa Norte Nordeste neste final de semana; saiba mais

O Pará terá três equipes na disputa do XIII Campeonato Norte Nordeste de basquete máster, que acontece entre os dias 15 a 19 de junho, na cidade de Recife. A delegação paraense já embarcou e leva na bagagem, além de muita experiências, boas chances de conquista nas categorias 35/39, 50/54 e 70/74.

SAIBA MAIS





A competição máster absorve atletas dos 30 aos 80 anos. De acordo com Paulo Seráfico (67), atleta da Associação Paraense de Basquetebol Master (APBM), as equipes vêm treinando num ritmo intenso e a expectativa é de bons resultados. "Nós participamos de campeonatos brasileiros desde 1998 e de todos os 13 torneios Norte Nordeste, temos boas chances de vitória em todas as categorias", destaca.

Treino da categoria máster 70 anos. (Divulgação) Treino da categoria máster 70 anos. (Divulgação)

A Associação Paraense de Basquetebol Master foi criada no dia 1 de julho de 1997, desde então vem participando de diversos torneios na modalidade esportiva, todos na categoria máster. "Esses eventos máster são por faixa etária, desde os 30 até 80 anos, com intervalo de 5 anos entre as categorias, ex: 30/34 , 35/39, etc", reforça.

Um dos destaques é o time da categoria 70/74 anos, composta pelos atletas Arnaldo Miranda, Ronaldo Vale, Jeferson Oliveira e Iru Bezerra, Arnaldo Lobo, Roberto Rocha e Paulo Silva.