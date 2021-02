MMA: Lyoto Machida encara Ryan Bader no GP milionário do Bellator

Bellator, a segundo maior franquia do MMA dos Estados Unidos, definiu, por meio de sorteio, os combates do GP de meios-pesados, categoria em que Lyoto Machida faz parte. O GP será realizado dia 9 de abril.

De acordo com o sorteio, Lyoto Machida encara Ryan Bader, atual campeão, no dia 9 de abril. Na mesma data, Corey Anderson mede forças com Dovletdzhan Yagshimuradov Os vencedores dos duelos se classificam para a semifinal a ser realizada no mês de julho.

Já no dia 16 de abril, será a vez de Yoel Romero encarar Anthony Johnson, enquanto Phil Davids e Vadim Nemkov disputam a última vaga para a semifinal.

Ainda sem data confirmada, a disputa entre os vencedores também ocorrerá em julho. A grande final, porém, está programada para o mês de outubro, ainda sem local oficializado pela organização do show.

O vencedor, dentre os oito atletas garantirá, além do título do torneio, o prêmio de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões).

Bellator ainda anunciou que o brasileiro Patrício 'Pitbull' será a principal atração do card do dia 2 de abril, na revanche para Emmanuel Sanchez. O vencedor se classifica para a final da divisão dos penas (66 kg) contra AJ McKee, em junho, além de receber um milhão de dólares.