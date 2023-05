Lutadora de MMA morre aos 21 anos em acidente de carro

A lutadora de MMA, Shalie Lipp, de 21 anos, morreu neste domingo (07), em um acidente de carro nos EUA. Considerada lutadora promissora na arte marcial, a jovem colidiu o carro com outro veículo em uma rodovia localizada em Massachusetts, de acordo com o jornal britânico‘The Sun’.

Segundo a polícia local, o acidente ocorreu por volta das 11h30 e Shalie era a única passageira sem cinto de segurança. Os outros passageiros não tiveram ferimentos graves e saíram ilesos. No dia 20 deste mês, a lutadora disputaria no 'Ignite No Mercy 11', o maior combate de sua carreira até então e onde seria uma das atrações do card principal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)