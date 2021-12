Luta de Deiveson Figueiredo no UFC foi escolhida como a melhor do ano

A luta entre o paraense Deiveson Figueiredo e o mexicano Brandon Moreno foi escolhida como o melhor combate da temporada pelo World MMA Awards, conhecido como o “Oscar do MMA”. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além de Daico, outros dois brasileiros receberam premiações.

A “luta do ano” ocorreu em dezembro de 2020, quando Deiveson, então campeão do UFC no peso-mosca, fez a defesa de cinturão diante de Brandon Moreno. Depois de cinco rounds disputados, o combate terminou empatado e o paraense manteve o título. Em junho, na revanche, o mexicano finalizou Figueiredo e sagrou-se campeão.

A trilogia entre Figueiredo e Moreno está com data marcada. O combate deve ocorrer no dia 22 de janeiro de 2022.

Já a luta em que Charles Do Bronx conquistou o título do peso-leve, que ocorreu em maio deste ano contra Michael Chandler, foi eleita a “Reviravolta do Ano”. O brasileiro nocauteou o norte-americano no segundo round, o que surpreendeu a todos.

Apesar disso, a grande “Surpresa do Ano” foi Adriano Mikinho. O brasileiro manteve o cinturão dos moscas do One Championship quando nocauteou o ex-campeão do UFC, Demetrious Johnson.