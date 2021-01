Lakers vencem a quarta seguida e assumem a liderança da Conferência Oeste da NBA

BASQUETEAtual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers assumiu na rodada de terça-feira a liderança da Conferência Oeste. O posto foi conquistado com a vitória sobre o Memphis Grizzlies por 94 a 92, fora de casa, que teve grande atuação da dupla formada pelos astros LeBron James e Anthony Davis. Os dois conseguiram um "double-double (dois dígitos em dois fundamentos) e foram os responsáveis por mais da metade dos pontos do time da Califórnia - 26 cada, sendo que LeBron pegou 11 rebotes e Davis, 10.

Depois de duas vitórias e duas derrotas em casa nos quatro primeiros jogos, os Lakers embalaram e conquistaram na rodada de terça-feira o quarto triunfo consecutivo na temporada regular. Esses quatro duelos foram como visitantes - duas vezes contra o San Antonio Spurs e outras duas contra os Grizzlies.

Ainda com os desfalques de Ja Morant e Jaren Jackson Jr., ambos lesionados, o time de Memphis fez um jogo equilibrado e lutou até o fim. Sem os seus jovens destaques, os Grizzlies não tiveram um personagem de grande destaque e os principais pontuadores foram Jonas Valanciunas (13 pontos e 11 rebotes), Dillon Brooks (13 pontos e cinco rebotes) e o reserva Gorgui Dieng (13 pontos e quatro rebotes).

Para assumir a liderança da Conferência Oeste, os Lakers contaram com uma inesperada derrota do rival Los Angeles Clippers para os Spurs por 116 a 113, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O triunfo na Califórnia colocou fim a um jejum de quatro jogos do time do Texas, que agora tem três vitórias em sete partidas disputadas. Já os mandantes estão com cinco vitórias em oito compromissos.

O grande nome dos Spurs foi Patty Mills. Entrando logo nos minutos iniciais, o armador convertendo 8 em 12 tentativas de cestas de três (melhor marca da carreira) e fechou sua atuação com 27 pontos no total. Outras peças de destaque foram DeJounte Murray (21 pontos) e Rudy Gay (16 pontos e sete rebotes).

Sem Paul George, poupado com dores no tornozelo direito, os Clippers tiveram a liderança de Kawhi Leonard. Apesar de ter perdido a chance de levar o jogo para a prorrogação, o ala foi o principal jogador da equipe, sendo o cestinha da noite com 30 pontos e ainda produzindo 10 assistências.

No Leste, mesmo sem Kevin Durant, afastado por causa do protocolo de prevenção ao novo coronavírus da NBA, o Brooklyn Nets conseguiu vencer o Utah Jazz por 130 a 96, em Nova York. Na ausência de seu astro, o armador Kyrie Irving chamou a responsabilidade e anotou 29 pontos, seis rebotes e cinco assistências. No time de Salt Lake City, quem chamou a atenção foi Donovan Mitchell, com 31 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Com a vitória, os Nets estão agora com campanha de 4-4 neste início de temporada. Já o Jazz sofreu a sua terceira derrota na atual edição da liga e vem com um desempenho um pouco melhor, de 4-3.

Brooklyn Nets 130 x 96 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 92 x 94 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 123 x 116 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 113 x 116 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 108 x 111 Chicago Bulls

