Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira

Daqui a uma semana, o "Kitesal" vai tomar conta das águas de Salinas. O encontro de kitesurf pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico com mais de 150 kitesurfistas - número já confirmado pela organização -, no evento de downwind da modalidade.

A programação do encontro, marcado para o dia 19 de setembro, terá saída do Hotel Salinópolis, na orla do Maçarico, em direção à praia do Atalaia. Para chegar ao local de partida, um ônibus vai fazer o transporte dos participantes. A concentração está marcada para às 12h.

Ainda de acordo com o organizador do evento, Eduardo Freire, o início do passeio pelas águas de Salinas está marcado para às 14h. A expectativa é que esta saída seja feita em "grupos", com horário de chegada para às 18h no Maçarico.

"Não tem competição. É um encontro de amigos. Um convite que fiz para todos se encontrarem. Vamos fazer um downwind (navegar a favor do vento). (O objetivo é) Unir o maior número de amigos velejadores na praia", contou Eduardo.

O Kitesal terá ainda uma extensa programação ao longo da noite com roda de carimbó, apresentação de DJs e feira de artesanato.

Serviço

Encontro de amigos - Kitesal

Data: 19 de setembro

Horário: 14h

Local: Praia do Atalaia, Salinas

Mais informações: Eduardo Freire - (91) 99111-7212 | Instagram - @dudufreire_ / @hotelsalinopolisekitponit / @cocalexclusive