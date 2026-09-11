Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira Encontro de amigos pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico, em Salinas, no dia 19 de setembro Junior Cunha 11.09.26 20h43 Cerca de 150 kitesurfistas estão confirmados no encontro em Salinas. (Foto: Divulgação/Eduardo Freire) Daqui a uma semana, o "Kitesal" vai tomar conta das águas de Salinas. O encontro de kitesurf pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico com mais de 150 kitesurfistas - número já confirmado pela organização -, no evento de downwind da modalidade. A programação do encontro, marcado para o dia 19 de setembro, terá saída do Hotel Salinópolis, na orla do Maçarico, em direção à praia do Atalaia. Para chegar ao local de partida, um ônibus vai fazer o transporte dos participantes. A concentração está marcada para às 12h. Ainda de acordo com o organizador do evento, Eduardo Freire, o início do passeio pelas águas de Salinas está marcado para às 14h. A expectativa é que esta saída seja feita em "grupos", com horário de chegada para às 18h no Maçarico. "Não tem competição. É um encontro de amigos. Um convite que fiz para todos se encontrarem. Vamos fazer um downwind (navegar a favor do vento). (O objetivo é) Unir o maior número de amigos velejadores na praia", contou Eduardo. O Kitesal terá ainda uma extensa programação ao longo da noite com roda de carimbó, apresentação de DJs e feira de artesanato. Serviço Encontro de amigos - Kitesal Data: 19 de setembro Horário: 14h Local: Praia do Atalaia, Salinas Mais informações: Eduardo Freire - (91) 99111-7212 | Instagram - @dudufreire_ / @hotelsalinopolisekitponit / @cocalexclusive Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira Encontro de amigos pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico, em Salinas, no dia 19 de setembro 11.09.26 20h43 MAIS ESPORTES Brasil Cup de Voleibol Feminino reúne Thaísa, Tifanny e grandes nomes do vôlei em Belém Arena Mangueirinho recebe competição internacional nos dias 18 e 19 de setembro com quatro equipes de peso; veja a programação 11.09.26 15h36 Jorge Ulisses O que é o Noche UFC? Conheça a história do evento que celebra a Independência do México 11.09.26 14h24 Tênis Belém recebe AP Open de Tênis valendo pontos para o ranking mundial Torneio será disputado até o final de setembro no Complexo de Tênis da Assembleia Paraense 10.09.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES tristeza Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos no Rio Dirigente tratava um câncer no pâncreas e teve uma das carreiras mais longevas do futebol brasileiro, passando por gigantes do esporte. 12.09.26 10h11 NÃO DEU Richarlison lamenta acerto frustrado com Vasco: 'Dessa vez foi por pouco' Jogador queria defender o time até dezembro, mas limite da FIFA para empréstimos e desacordo pessoal com proposta de 20 milhões de libras impediram acerto 12.09.26 7h30 É do Papão! Fim da novela! Nico Schiappacasse é oficializado como jogador do Paysandu Contratação do atacante uruguaio movimentou a semana bicolor, tendo desfecho positivo na noite desta sexta-feira 11.09.26 19h39 MEMÓRIA Ídolo do Remo e Fla mostra a camisa que vestiu em 1977 e diz: 'Duas paixões, Mengão e o Remo' Jogador vestiu a camisa azulina nos anos de 1977 e 1978 conquistando o bicampeonato paraense 15.05.20 10h46