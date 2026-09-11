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Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira

Encontro de amigos pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico, em Salinas, no dia 19 de setembro

Junior Cunha
fonte

Cerca de 150 kitesurfistas estão confirmados no encontro em Salinas. (Foto: Divulgação/Eduardo Freire)

Daqui a uma semana, o "Kitesal" vai tomar conta das águas de Salinas. O encontro de kitesurf pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico com mais de 150 kitesurfistas - número já confirmado pela organização -, no evento de downwind da modalidade. 

A programação do encontro, marcado para o dia 19 de setembro, terá saída do Hotel Salinópolis, na orla do Maçarico, em direção à praia do Atalaia. Para chegar ao local de partida, um ônibus vai fazer o transporte dos participantes. A concentração está marcada para às 12h. 

Ainda de acordo com o organizador do evento, Eduardo Freire, o início do passeio pelas águas de Salinas está marcado para às 14h. A expectativa é que esta saída seja feita em "grupos", com horário de chegada para às 18h no Maçarico. 

"Não tem competição. É um encontro de amigos. Um convite que fiz para todos se encontrarem. Vamos fazer um downwind (navegar a favor do vento). (O objetivo é) Unir o maior número de amigos velejadores na praia", contou Eduardo. 

O Kitesal terá ainda uma extensa programação ao longo da noite com roda de carimbó, apresentação de DJs e feira de artesanato. 

Serviço

Encontro de amigos - Kitesal

Data: 19 de setembro

Horário: 14h

Local: Praia do Atalaia, Salinas

Mais informações: Eduardo Freire - (91) 99111-7212 | Instagram - @dudufreire_ / @hotelsalinopolisekitponit / @cocalexclusive

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