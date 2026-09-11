Brasil Cup de Voleibol Feminino reúne Thaísa, Tifanny e grandes nomes do vôlei em Belém

Belém recebe a primeira edição da Brasil Cup de voleibol feminino nos dias 18 e 19 de setembro de 2026. O torneio reúne quatro equipes: os brasileiros Gerdau Minas, Fluminense e Osasco São Cristóvão Saúde, além do Alianza Lima, do Peru.

As semifinais acontecem no dia 18 de setembro. No dia 19, ocorrem a disputa de terceiro lugar e a final. A equipe vencedora recebe troféu e medalhas pelo título do torneio. As vendas de ingressos estão abertas no site Banca do Ingresso. A realização é da Grafox Produções e Sem Cenário, com apoio do Governo do Estado do Pará, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL).

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Equipes

O Gerdau Minas entra em quadra com a central Thaísa Daher, bicampeã olímpica, ao lado da jovem central Julia Kudiess e da ponteira Pri Daroit.

No Fluminense, a lista de jogadoras conta com a oposta Ariane, as levantadoras Pri Heldes e Fabíola, as centrais Lays e Lara, além da líbero Marcelle.

O Osasco São Cristóvão Saúde apresenta um elenco com a oposta polonesa Magda Stysiak, a oposta Tifanny Abreu, a levantadora italiana Marta Bechis, a ponteira italiana Anastasia Guerra e as centrais Mayhara Francini e Larissa Besen.

Já o Alianza Lima, do Peru, traz a levantadora colombiana María Alejandra Marín, a oposta francesa Maëva Orlé e a levantadora peruana Cristina Cuba, integrantes da equipe que conquistou a vaga para o Mundial de Clubes.

Serviço

Brasil Cup de Voleibol Feminino

Data: 18 e 19 de setembro de 2026

Local: Mangueirinho - Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira

Ingressos: bancadoingresso.com.br