Brasil Cup de Voleibol Feminino reúne Thaísa, Tifanny e grandes nomes do vôlei em Belém Arena Mangueirinho recebe competição internacional nos dias 18 e 19 de setembro com quatro equipes de peso; veja a programação O Liberal 11.09.26 15h36 Tifanny Abreu é uma das destaques do torneio (Hedgard Moras/MTC) Belém recebe a primeira edição da Brasil Cup de voleibol feminino nos dias 18 e 19 de setembro de 2026. O torneio reúne quatro equipes: os brasileiros Gerdau Minas, Fluminense e Osasco São Cristóvão Saúde, além do Alianza Lima, do Peru. As semifinais acontecem no dia 18 de setembro. No dia 19, ocorrem a disputa de terceiro lugar e a final. A equipe vencedora recebe troféu e medalhas pelo título do torneio. As vendas de ingressos estão abertas no site Banca do Ingresso. A realização é da Grafox Produções e Sem Cenário, com apoio do Governo do Estado do Pará, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL). VEJA MAIS Belém recebe primeira edição de torneio internacional de vôlei feminino; saiba detalhes A Brasil Cup terá Minas, Fluminense, Osasco e Alianza Lima, do Peru, no Mangueirinho Equipes O Gerdau Minas entra em quadra com a central Thaísa Daher, bicampeã olímpica, ao lado da jovem central Julia Kudiess e da ponteira Pri Daroit. No Fluminense, a lista de jogadoras conta com a oposta Ariane, as levantadoras Pri Heldes e Fabíola, as centrais Lays e Lara, além da líbero Marcelle. O Osasco São Cristóvão Saúde apresenta um elenco com a oposta polonesa Magda Stysiak, a oposta Tifanny Abreu, a levantadora italiana Marta Bechis, a ponteira italiana Anastasia Guerra e as centrais Mayhara Francini e Larissa Besen. Já o Alianza Lima, do Peru, traz a levantadora colombiana María Alejandra Marín, a oposta francesa Maëva Orlé e a levantadora peruana Cristina Cuba, integrantes da equipe que conquistou a vaga para o Mundial de Clubes. Serviço Brasil Cup de Voleibol Feminino Data: 18 e 19 de setembro de 2026 Local: Mangueirinho - Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira Ingressos: bancadoingresso.com.br Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes vôlei brasil cup de vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira Encontro de amigos pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico, em Salinas, no dia 19 de setembro 11.09.26 20h43 MAIS ESPORTES Brasil Cup de Voleibol Feminino reúne Thaísa, Tifanny e grandes nomes do vôlei em Belém Arena Mangueirinho recebe competição internacional nos dias 18 e 19 de setembro com quatro equipes de peso; veja a programação 11.09.26 15h36 Jorge Ulisses O que é o Noche UFC? Conheça a história do evento que celebra a Independência do México 11.09.26 14h24 Tênis Belém recebe AP Open de Tênis valendo pontos para o ranking mundial Torneio será disputado até o final de setembro no Complexo de Tênis da Assembleia Paraense 10.09.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES tristeza Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos no Rio Dirigente tratava um câncer no pâncreas e teve uma das carreiras mais longevas do futebol brasileiro, passando por gigantes do esporte. 12.09.26 10h11 NÃO DEU Richarlison lamenta acerto frustrado com Vasco: 'Dessa vez foi por pouco' Jogador queria defender o time até dezembro, mas limite da FIFA para empréstimos e desacordo pessoal com proposta de 20 milhões de libras impediram acerto 12.09.26 7h30 É do Papão! Fim da novela! Nico Schiappacasse é oficializado como jogador do Paysandu Contratação do atacante uruguaio movimentou a semana bicolor, tendo desfecho positivo na noite desta sexta-feira 11.09.26 19h39 MEMÓRIA Ídolo do Remo e Fla mostra a camisa que vestiu em 1977 e diz: 'Duas paixões, Mengão e o Remo' Jogador vestiu a camisa azulina nos anos de 1977 e 1978 conquistando o bicampeonato paraense 15.05.20 10h46