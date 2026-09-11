Remo informa que novo Serra Freire deve ser entregue em duas semanas

O ginásio Serra Freire, na sede do Remo, deve estar novamente à disposição das escolinhas e das equipes de futsal, vôlei e basquete do Leão dentro de aproximadamente duas semanas. O espaço passa pelos últimos trabalhos da reforma, que promoveu mudanças no piso e em diferentes pontos da estrutura.

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A principal novidade está na quadra. O antigo piso de taco foi completamente substituído por placas de polipropileno, material utilizado em ginásios que recebem partidas da Liga Nacional de Futsal. A dimensão também foi ajustada e passou a ter 38 metros de comprimento por 18 metros de largura, seguindo os padrões exigidos para competições nacionais.

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Com o novo piso, o clube espera oferecer melhores condições para o desenvolvimento técnico das modalidades e mais segurança aos atletas durante treinamentos e partidas.

A empresa responsável pela obra já trabalha na pintura das marcações da quadra. Ao mesmo tempo, o Remo realiza serviços de revitalização das traves, alambrados e do telhado.

O projeto também inclui a instalação de duas novas tabelas hidráulicas de basquete, adquiridas com recursos próprios do clube. Os refletores foram substituídos por modelos de LED, com maior potência de iluminação e menor consumo de energia.

A reforma representa uma modernização do Serra Freire e reforça a estrutura destinada aos esportes olímpicos do Remo. A previsão é que, com a conclusão dos trabalhos nas próximas duas semanas, o ginásio volte a receber as atividades das categorias de base e das equipes azulinas.