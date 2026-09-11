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Remo informa que novo Serra Freire deve ser entregue em duas semanas

Principal novidade está na troca do antigo piso de taco por placas de polipropileno.

Caio Maia
fonte

Ginásio Serra Freire, do Remo, está em reforma (Divulgação/ Ascom Remo)

O ginásio Serra Freire, na sede do Remo, deve estar novamente à disposição das escolinhas e das equipes de futsal, vôlei e basquete do Leão dentro de aproximadamente duas semanas. O espaço passa pelos últimos trabalhos da reforma, que promoveu mudanças no piso e em diferentes pontos da estrutura.

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A principal novidade está na quadra. O antigo piso de taco foi completamente substituído por placas de polipropileno, material utilizado em ginásios que recebem partidas da Liga Nacional de Futsal. A dimensão também foi ajustada e passou a ter 38 metros de comprimento por 18 metros de largura, seguindo os padrões exigidos para competições nacionais.

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Com o novo piso, o clube espera oferecer melhores condições para o desenvolvimento técnico das modalidades e mais segurança aos atletas durante treinamentos e partidas.

A empresa responsável pela obra já trabalha na pintura das marcações da quadra. Ao mesmo tempo, o Remo realiza serviços de revitalização das traves, alambrados e do telhado.

O projeto também inclui a instalação de duas novas tabelas hidráulicas de basquete, adquiridas com recursos próprios do clube. Os refletores foram substituídos por modelos de LED, com maior potência de iluminação e menor consumo de energia.

A reforma representa uma modernização do Serra Freire e reforça a estrutura destinada aos esportes olímpicos do Remo. A previsão é que, com a conclusão dos trabalhos nas próximas duas semanas, o ginásio volte a receber as atividades das categorias de base e das equipes azulinas.

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