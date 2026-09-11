Remo informa que novo Serra Freire deve ser entregue em duas semanas Principal novidade está na troca do antigo piso de taco por placas de polipropileno. Caio Maia 11.09.26 15h51 Ginásio Serra Freire, do Remo, está em reforma (Divulgação/ Ascom Remo) O ginásio Serra Freire, na sede do Remo, deve estar novamente à disposição das escolinhas e das equipes de futsal, vôlei e basquete do Leão dentro de aproximadamente duas semanas. O espaço passa pelos últimos trabalhos da reforma, que promoveu mudanças no piso e em diferentes pontos da estrutura. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A principal novidade está na quadra. O antigo piso de taco foi completamente substituído por placas de polipropileno, material utilizado em ginásios que recebem partidas da Liga Nacional de Futsal. A dimensão também foi ajustada e passou a ter 38 metros de comprimento por 18 metros de largura, seguindo os padrões exigidos para competições nacionais. VEJA MAIS Galeano aposta em confiança para Remo buscar reação contra o Bahia Atacante lembra que Leão não perdeu para o Tricolor em 2026 e afirma que elenco está preparado para lutar pela permanência na Série A Autor de gol do acesso do Remo, Ytalo anuncia aposentadoria: 'Encerro um sonho' Atacante de 38 anos disse ter antecipado a decisão por conta das lesões no joelho Remo corre contra o tempo para registrar novos jogadores Janela de transferência será fechada nesta sexta-feira (11), e clube ainda busca reforços Com o novo piso, o clube espera oferecer melhores condições para o desenvolvimento técnico das modalidades e mais segurança aos atletas durante treinamentos e partidas. A empresa responsável pela obra já trabalha na pintura das marcações da quadra. Ao mesmo tempo, o Remo realiza serviços de revitalização das traves, alambrados e do telhado. O projeto também inclui a instalação de duas novas tabelas hidráulicas de basquete, adquiridas com recursos próprios do clube. Os refletores foram substituídos por modelos de LED, com maior potência de iluminação e menor consumo de energia. A reforma representa uma modernização do Serra Freire e reforça a estrutura destinada aos esportes olímpicos do Remo. A previsão é que, com a conclusão dos trabalhos nas próximas duas semanas, o ginásio volte a receber as atividades das categorias de base e das equipes azulinas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo serra freire COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo oficializa chegada do técnico Thiago Carpini e nova comissão técnica; veja nomes Carpini desembarca em Belém com a missão de conduzir o Remo na reta final da Série A 16.09.26 11h09 FUTEBOL Além do Remo, outros quatro times estão no terceiro técnico na Série A 2026; veja a lista Thiago Carpini assume o Leão Azul após as saídas de Juan Carlos Osorio e Léo Condé 16.09.26 10h40 Tudo alinhado Data de chegada e tempo de contrato: saiba os detalhes de Thiago Carpini no Remo Treinador terá a missão de livrar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 15.09.26 20h20 Confirmado! Thiago Carpini é o novo treinador do Remo Profissional de 42 anos assume a equipe após a demissão de Léo Condé 15.09.26 19h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa chegada do técnico Thiago Carpini e nova comissão técnica; veja nomes Carpini desembarca em Belém com a missão de conduzir o Remo na reta final da Série A 16.09.26 11h09 FUTEBOL Além do Remo, outros quatro times estão no terceiro técnico na Série A 2026; veja a lista Thiago Carpini assume o Leão Azul após as saídas de Juan Carlos Osorio e Léo Condé 16.09.26 10h40 futebol Brasil pode conseguir domínio inédito na história da Libertadores Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores 16.09.26 8h52 Tudo alinhado Data de chegada e tempo de contrato: saiba os detalhes de Thiago Carpini no Remo Treinador terá a missão de livrar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 15.09.26 20h20