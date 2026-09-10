Belém recebe AP Open de Tênis valendo pontos para o ranking mundial Torneio será disputado até o final de setembro no Complexo de Tênis da Assembleia Paraense Junior Cunha 10.09.26 17h23 Torneio internacional será de 14 a 27 de setembro. (João Pires/ Fotojump / Divulgação) A segunda quinzena de setembro vai transformar Belém na capital mundial do tênis. Nas quadras da Assembleia Paraense, a cidade vai receber a etapa internacional do AP Open de Tênis, torneio válido pelo circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). A competição vai iniciar no dia 14 de setembro. A primeira etapa será o M15 Masculino. Ao todo, mais de 60 atletas estão aptos para disputar esta categoria. Entre os países confirmados, estão os Estados Unidos, Chile, Chile, Colômbia, Argentina, Ucrânia, Espanha, Suíça, entre outros, além do Brasil. A competição masculina vai até o dia 20 de setembro. Um dia depois, será a vez das meninas assumirem o Complexo de Tênis da sede campestre da Assembleia Paraense. O W15 Feminino será de 21 a 27 de setembro. Assim como na categoria masculina, o feminino vai contar com mais de 60 atletas. Entre os países, estão México, Argentina, Colômbia, Austrália, Estados Unidos, Suécia, Sérvia, França, entre outros, além do Brasil. Tanto as disputas do masculino como do feminino vão contar pontos para o ranking mundial da ITF. O AP Open de Tênis será o maior evento da modalidade já disputado no Pará, reunindo mais de 100 atletas em duelos de nível internacional. A tabela detalhada do torneio ainda será divulgada pela Federação Internacional de Tênis. Serviço: AP Open de Tênis apresentado por Líder 2026 Local: Sede Campestre da Assembleia Paraense Datas: M15 - 14 a 20/09 | W15 - 21 a 27/09 Realização: Assembleia Paraense Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Paraenses são campeões mundiais de jiu-jitsu em Fortaleza Kiko Fonseca, tetracampeão mundial, destaca a preparação ao longo da temporada para alcançar mais uma conquista internacional 15.09.26 18h45 Mais esportes Medalhas da Corrida do Círio de 2026 são inspiradas na Berlinda de Nazaré Escolha busca aproximar a competição de uma das maiores manifestações de fé do Brasil. 14.09.26 16h05 Corrida do Círio Conheça histórias que marcaram a Corrida do Círio A pouco mais de um mês da 41ª edição, personagens que ajudaram a construir a maior corrida de rua do Norte do Brasil. 13.09.26 8h00 Mais esportes Kitesal terá programação com roda de carimbó e feira de artesanato; confira Encontro de amigos pretende movimentar as praias do Atalaia e Maçarico, em Salinas, no dia 19 de setembro 11.09.26 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa chegada do técnico Thiago Carpini e nova comissão técnica; veja nomes Carpini desembarca em Belém com a missão de conduzir o Remo na reta final da Série A 16.09.26 11h09 FUTEBOL Além do Remo, outros quatro times estão no terceiro técnico na Série A 2026; veja a lista Thiago Carpini assume o Leão Azul após as saídas de Juan Carlos Osorio e Léo Condé 16.09.26 10h40 futebol Brasil pode conseguir domínio inédito na história da Libertadores Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores 16.09.26 8h52 Tudo alinhado Data de chegada e tempo de contrato: saiba os detalhes de Thiago Carpini no Remo Treinador terá a missão de livrar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 15.09.26 20h20