Belém recebe AP Open de Tênis valendo pontos para o ranking mundial

A segunda quinzena de setembro vai transformar Belém na capital mundial do tênis. Nas quadras da Assembleia Paraense, a cidade vai receber a etapa internacional do AP Open de Tênis, torneio válido pelo circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). A competição vai iniciar no dia 14 de setembro.

A primeira etapa será o M15 Masculino. Ao todo, mais de 60 atletas estão aptos para disputar esta categoria. Entre os países confirmados, estão os Estados Unidos, Chile, Chile, Colômbia, Argentina, Ucrânia, Espanha, Suíça, entre outros, além do Brasil.

A competição masculina vai até o dia 20 de setembro. Um dia depois, será a vez das meninas assumirem o Complexo de Tênis da sede campestre da Assembleia Paraense. O W15 Feminino será de 21 a 27 de setembro.

Assim como na categoria masculina, o feminino vai contar com mais de 60 atletas. Entre os países, estão México, Argentina, Colômbia, Austrália, Estados Unidos, Suécia, Sérvia, França, entre outros, além do Brasil.

Tanto as disputas do masculino como do feminino vão contar pontos para o ranking mundial da ITF.

O AP Open de Tênis será o maior evento da modalidade já disputado no Pará, reunindo mais de 100 atletas em duelos de nível internacional. A tabela detalhada do torneio ainda será divulgada pela Federação Internacional de Tênis.

Serviço:

AP Open de Tênis apresentado por Líder 2026

Local: Sede Campestre da Assembleia Paraense

Datas: M15 - 14 a 20/09 | W15 - 21 a 27/09

Realização: Assembleia Paraense