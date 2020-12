Karate de Capanema se destaca entre 63 academias no Open Brasil

Nas competições de karate, via online, a Academia Senshinkai de Capanema, nordeste paraense, vem obtendo resultados significativos. No final de semana, na disputa do Open Brasil de Karate, a equipe do sensei Paulo Nara foi a segunda colocada.

A Senshinkai perdeu o primeiro lugar para o Rio de Janeiro por diferença de uma medalha, mas está entre as três melhores do país.

O evento reuniu representantes de dezessete estados, num total de 63 academias. “Você ficar em segundo lugar é uma confirmação de que o trabalho está sendo muito bom”, diz.

Nara acrescenta que em um ano difícil como este, por conta da situação da pandemia, os atletas conseguiram superar o medo, o temor e treinaram muito visando a competição nacional.

“É uma grande conquista do nosso karate, que representa as cidades de Capanema, Santa Luzia e Primavera”, conta

No mês passado a Senshinkai foi campeã da Copa Norte numa disputa com 13 estados, 43 academias e mais de 250 atletas.

“Continuamos com as aulas virtuais, pois a academia ficou fechada por quase quatro meses, e agora estamos colhendo os resultados”, diz.