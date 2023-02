Kansas City Chiefs vira no fim e vence o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII; vídeo

O Kansas City Chiefs foi o campeão do Super Bowl LVII ao vencer o Philadelphia Eagles por 38 a 35 na noite deste domingo (12), em duelo disputado no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. Com o feito, os Chiefs chegam a três títulos da NFL, o segundo comandado pelo quarterback Patrick Mahomes, que também foi eleito o melhor jogador da partida (MVP).

A premiação individual de Pat Mahomes foi justificada pela grande atuação do camisa 15 dos Chiefs, com três passes para touchdown. Esta foi a segunda vez que ele foi eleito o MVP do Super Bowl - a primeira foi em 2020, quando o time do Missouri superou o San Francisco 49ers no Super Bowl LIV, em Miami.

Pat Mahomes agora é o 13º quarterback da história da NFL a ter mais de um título de Super Bowl levando em consideração as 57 edições da final unificada da liga norte-americana. O topo da lista é ocupado por Tom Brady, que venceu sete vezes. Aos 45 anos, o ex-marido da brasileira Gisele Bündchen anunciou a aposentadoria definitiva no último dia 1º - o ex-jogador chegou a pendurar as chuteiras em fevereiro de 2022, mas voltou atrás um mês depois.

Mahomes foi o grande líder que levou o Kansas City para mais um título de Super Bowl (Twitter / @Chiefs)

Reviravolta

Os Eagles chegaram a ficar boa parte do jogo à frente no placar. Em determinado momento, a vantagem do time da Philadelphia chegou a ser de 10 pontos. Mas a virada ocorreu nos segundos finais. Mahomes ainda teve que superar uma lesão no tornozelo, contraída no final do segundo quarto do Super Bowl.

A vitória dos Chiefs foi definida faltando poucos segundos para o fim da partida, configurando uma virada épica.

Show no intervalo

Um dos grandes e mais aguardados momentos de cada Super Bowl é o show realizado no intervalo entre o segundo e o terceiro quartos. Neste ano, a apresentação foi da cantora pop americana Rihanna, que não fazia uma performance desde 2018, no Grammy Awards. A última turnê da multi-premiada cantora foi em 2016, quando lançou o álbum "ANTI".