Tudo o que você precisa saber sobre o Super Bowl 2023; veja horário, destaques e show do intervalo

Um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, o Super Bowl, será realizado no final de semana. No domingo (12), o Kansas City Chiefs enfrenta o Philadelphia Eagles na grande final da Liga Profissional de Futebol Americano (NFL). O evento começa a partir das 20h30 (de Brasília), no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona.

Apesar de ser um evento exclusivo do esporte americano, o Super Bowl movimenta torcedores de vários países. A partida é a segunda mais assistida, entre todos os esportes, no mundo inteiro. O jogo só tem menos audiência que a final da Liga dos Campeões da UEFA, que define a melhor equipe de futebol europeu.

Para entrar no clima de um dos maiores eventos do planeta, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou um "intensivão" sobre tudo o que você precisa saber sobre o grande jogo do esporte da bola oval.

O que é o Super Bowl?

De maneira resumida, o Super Bowl é a decisão da Liga Profissional de Futebol Americano (NFL). No entanto, explicar o surgimento do evento é um pouco complicado. A partida começou a ser realizada na década de 1970, quando duas outras ligas profissionais dos Estados Unidos, a NFL (com o mesmo nome) e a AFL, se fundiram.

Com a fusão das duas ligas, criou-se a NFC (National Football Conference) e a AFC (American Football Conference). Os vencedores de cada conferência se enfrentam em uma partida, para definir quem será o campeão da temporada.

De onde surgiu o nome Super Bowl?

Outra curiosidade que muita gente tem é de onde vem o nome Super Bowl. A ideia surgiu em 1966, quando Lamar Hunt (dirigente de uma das equipes da competição) passou a chamar a final do campeonato de Super Bowl. Na época, ele adaptou o termo Rose Bowl (título mais importante do futebol americano universitário).

Show do intervalo

Rihanna será atração do intervalo do Super Bowl 2023 (REUTERS/Simon Dawson)

Um dos pontos altos do Super Bowl é o show do intervalo. A organização da liga prepara para cada evento a apresentação de uma grande estrela da música. Esse momento, inclusive, registra picos de audiência na transmissão da TV americana.

O show do intervalo já recebeu nomes como Michael Jackson, Diana Ross, Stevie Wonder, Britney Spears, Paul McCartney, Janet Jackson, Prince, Coldplay, Madonna, Justin Timberlake, Lady Gaga e Beyoncé. Neste ano, será a vez de Rihanna levantar o público no State Farm Stadium.

Maiores campeões

Tom Brady vai continuar histórica carreira, após ter anunciado aposentadoria (MARK J. REBILAS)

New England Patriots e Pittsburgh Steelers são os maiores campeões da história do Super Bowl. Liderada por Tom Brady, a franquia de New England conquistou seis troféus e dominou o cenário recente com títulos em 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018. Antes do quarterback, a equipe não possuía nenhum troféu.

Por sua vez, a franquia de Pittsburgh é a mais antiga da Conferência Americana. Fundada em 1933, também conquistou seis troféus em 57 edições de Super Bowl, mas com um intervalo maior entre os títulos. Os Steelers se sagraram campeões em 1974 , 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008.

Os atuais finalistas, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles também já foram campeões. O primeiro conquistou dois títulos, em 1970 e 2020. Já o segundo tem apenas uma taça, em 2018.

Estrelas da noite

Jalen Hurts e Patrick Mahommes são destaques do Super Bowl 2023 (Divulgação)

A partida de domingo será histórica. Pela primeira vez na história do Super Bowl, os dois quaterbacks - posição mais importante de cada equipe - são negros.

Jalen Hurts, de 24 anos, defende os Eagles e chega a sua primeira edição do Super Bowl. O jogador evoluiu bastante nesta temporada e é um perigo tanto nos passes quanto em relação às corridas.

Já Patrick Mahomes, dos Chiefs, é considerado por muitos o melhor jogador da posição da atualidade. Aos 27 anos, o jogador busca o segundo título. Mahomes é uma ameaça constante pelos passes milimétricos e também é um jogador que aproveita bastante os espaços na defesa.