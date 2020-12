Juventude vence Vivaz e segue absoluto na Copa Norte de Futsal

O Esporte Clube Juventude, de Santarém, em sua primeira temporada oficial no futsal paraense, está bem perto de conquistar um título inédito: campeão da XV Copa Norte de Futsal.

Para isso acontecer e concretizar o sonho dos santarenos, basta o time empatar ou mesmo vencer o Amazonas FC-AM no jogo desta noite – 20h na última rodada da copa que começou na terça-feira (1).

O Juventude é líder da competição com 9 pontos, seguido pela Esmac-PA e Amazonas- AM com seis pontos.

Na rodada de sexta-feira (4) os santarenos venceram o Vivaz, de Roraima, por 5 a 4, com os gols de Anderson Coca (2), Anderson Belém, Aleff e André Barata.

Vitor (2), Luan e Cadu anotaram para os roraimenses que são os lanternas. O Vivaz foi campeão da Copa no ano de 2019.

No primeiro jogo da noite o Amazonas venceu o Oratório- AP por 2 a 1 com os gols de Dudu e Mário Rubson. Gabriel descontou para os amapaenses.

Final

A copa tem encerramento na noite deste sábado (5) com os jogos: Esmac x Vivaz, 19h; Juventude x Amazonas, ás 20h30.

Apoio

A realização da XV Copa Norte de Futsal na cidade de Santarém, foi possível graças ao apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer [Seel] destinou ao evento o investimento de R$ 60 mil.