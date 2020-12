Juventude, invicto, conquista título da XV Copa Norte de Futsal

Juventude, de Santarém, sagrou-se campeão da XV edição da Copa Norte de Futsal Adulto Masculino. Uma conquista incontestável da equipe santarena, coroada com a goleada de 5 a 0 sobre o Amazonas FC na última rodada, realizada no sábado (5), no ginásio Poliesportivo de Santarém.

Em sua primeira participação oficial no futsal paraense o Juventude chega ao título da Copa Norte invicto com 100% de o aproveitamento. Realizou 4 jogos e venceu.todos.

No jogo final, diante do representante amazonense, os santarenos fizeram 1 a 0 com André Barata. Rato ampliou e depois Anderson Coca, de pênalti, marcou o terceiro gol.

Antes do encerramento da primeira fase, o fixo Lukão aumentou para 4 a 0.

No segundo tempo o Juventude apenas administrou o jogo, mas ainda marcou o quinto gol com Allef.

"Foi muito difícil, mas chegar à final e levar o título é muito recompensador. É uma satisfação ver atletas, comissão técnica e torcedor todos felizes”, avaliou o presidente Edemar Machado do Juventude Futsal.

Premiação

Com a presença do secretário da Seel – Arlindo Silva, houve a solenidade de premiação.

O Juventude, além do troféu de campeão, também ganhou o de Fair Play, a equipe mais disciplinada do torneio.

Ruan Felipe, da Associação Atlética Esmac, foi o artilheiro do campeonato com cinco tentos, recebeu o troféu bola de ouro.

A realização da XV Copa Norte de Futsal aconteceu com ajuda do Governo do Estado que custeou todas despesas.

Classificação

1º - Juventude – Santarém - PA – campeão

2º - Esmac – Ananindeua - PA

3º - Amazonas- AM

4º - Oratório – AP

5º - Vivaz - RR