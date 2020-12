Juventude e Esmac estreiam com goleada na abertura da Copa Norte de Futsal

A XV Copa Norte de Futsal, realizada em Santarém, começou na noite desta terça-feira e com goleadas da Esmac e do Juventude.

Na partida de abertura, a Esmac venceu o Amazonas Futsal Clube por 5 a 1. Gabriel, duas vezes, Loloca, Netinho e Gigante marcaram para a Esmac, e Manteiga descontou para o time do Amazonas.

Logo depois, o Juventude, time de futsal de Santarém, enfrentou o Oratório, do Amapá. Os donos da casa chegaram ao resultado com os gols de Lukão, André Barata, Claydir, duas vezes, Anderson Belém e Ronaldo, duas vezes. Os amapaenses descontaram com Janari.

Na segunda rodada, enquanto o Juventude folga, o Oratório tenta se recuperar encarando a Esmac, a partir das 20h30. Antes, às 19h, haverá a estreia do Vivaz, de Roraima, contra o Amazonas FC.

Competição

A XV Copa Norte de Futsal ocorre até 5 de dezembro no Ginásio Poliesportivo de Santarém e é chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) junto com a Federação de Futsal do Pará (Fefuspa).

Cinco equipes estão participando da competição. São elas: Juventude (Santarém-PA), Esmac (Ananindeua-PA), Amazonas FC (Amazonas), Oratório (Amapá), e E.C Vivaz (Roraima).

Todas as equipes se enfrentam em um total de cinco rodadas - a cada dia, serão dois jogos disputados. Ao final, os dois times com as melhores pontuações serão intitulados campeão e vice do torneio, e receberão premiação.