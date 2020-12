Judocas disputam cinco vagas na comissão de atletas da Federação de Judô

A Federação Paraense de Judô (Fpaju) divulgou a relação de atletas que estão aptos a receberem votos para a comissão eletiva da federação no ano de 2021. O pleito acontece no dia 5 do mês em curso.

Na relação, consta sete nomes e apenas cinco serão escolhidos pelos eleitores. Os judocas concorrentes são: Ana Beatriz Oliveira Pinto, Fabricio de Jesus Lima Baima, Milton Rafael Ribeiro de Miranda, Luana Gabrielle Leal Gouveia, Paulo Victor de Sousa Conceição, Fabiano da Silva Gama e Elder Jaffe Domingues de Araújo.

Para votar, o eleitor deverá cumprir os critérios estabelecidos no Regimento Eleitoral: idade igual ou superior a 16 anos; registro válido no sistema de gestão Zempo-CBJ como atleta; estar em dia com suas obrigações como atleta; não esteja cumprindo qualquer suspensão aplicada pela Fpaju. Tenha participado, no mínimo, de duas competições registradas na plataforma Zempo-CBJ, seja ela em âmbito estadual, nacional e/ou internacional; esta participação deverá ter acontecido em 2 anos distintos em ao menos 1 (uma) competição por ano, entre 2017, 2018, 2019 ou 2020

Para votar na forma virtual, cada atleta eleitor acessa via aplicativo Google Meet, que terá seu link para participação disponibilizado no site http://www.fpaju.com.br e, assim, poderá registrar seu voto acessando de qualquer dispositivo móvel (celular, tablet, notebook) ou computador de qualquer lugar que tenha conexão com a internet.

Serviço

A Federação Paraense de Judô disponibiliza computador para votação de atletas que não tem acesso adequado à internet. O aparelho ficará na sede administrativa - no Ed. Antônio Velho 432, Centro. Será permitido apenas uma pessoa por vez dentro da sala devido às medidas de prevenção do covid-19