Jovem tenista paraense disputa Campeonato Brasileiro de Interclubes em Santa Catarina

O paraense Nicholas Matos vai disputar o Campeonato Brasileiro de Interclubes de tênis. A competição ocorre entre os dias 15 e 24 de junho, em Itajaí, Santa Catarina. O jovem tenista é uma das promessas da modalidade no estado e parte em busca de mais um título para a carreira.

Nicholas é o atual campeão paraense da categoria até 14 anos, conquistado na última semana, em Belém. Além disso, o tenista havia sido campeão nas outras etapas. O Campeonato Brasileiro de Interclubes faz parte de uma série de competições que ele está disputando neste semestre.

"Eu acho que estou treinando bem e me dedicando, com um treinamento forte. Minhas expectativas para esse torneio é que me saia bem, que eu possa aprender tanto com a vitória, como a derrota, além de fazer novas amizades dentro da modalidade", disse Nicholas.

Passado o Campeonato Brasileiro, Nicholas terá um período intenso de treinamentos no sul do país. Os treinos são direcionados para o Campeonato Sul-Americano de Tênis (COSAT), que será sediado no Pará. O objetivo do paraense é conseguir uma boa posição na competição para subir no ranking e chegar, no mínimo, até a 20°.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)