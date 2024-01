Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (28/01)

FUTEBOL

Destaque do Remo, Echaporã fala da retomada da carreira após contusão, planos e desafios em Belém

Atacante Echaporã já balançou as redes com a camisa do Remo duas vezes e desponta como uma das principais peças do time na temporada. O atleta citou a adaptação a Belém, rotina de treinos e do plano em retomar a carreira após contusão que o deixou afastado do futebol por oito meses