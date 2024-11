Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (03/11)

Os jogos de hoje, domingo (03/11), da NBA ocorrem pela temporada normal da liga de basquete. Confira o horário e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Brooklyn Nets x Detroit Pistons - 17h30 - NBA League Pass New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks - 21h - NBA League Pass Dallas Mavericks x Orlando Magic - 21h30 - Amazon Prime Video

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

As partidas Brooklyn Nets x Detroit Pistons e New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks passarão pela NBA League Pass. Já a partida Dallas Mavericks x Orlando Magic será transmitida pela Amazon Prime Video. Todas as outras partidas de hoje passarão pelo NBA League Pass.