Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta segunda (20/11)

PARAZÃO 2024

Ex-jogador do Corinthians, Finazzi é anunciado como o novo técnico do Tapajós

Natural do interior de São Paulo, Finazzi como atacante se destacou no Corinthians e Fortaleza. Como técnico ano passado foi campeão do Campeonato Sul-mato-grossense pelo Costa Rica garantindo a Copa do Brasil e o campeonato Brasileiro da Série D do próximo ano.