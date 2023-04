Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta quarta (26/04)

Os jogos de hoje, quarta-feira (26/04), da NBA seguem com partidas dos playoffs da liga de basquete, com a bola subindo para 8 equipes ao longo do dia. Confira os horários e onde assistir ao vivo os duelos.

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Cleveland Cavaliers x New York Knicks - 20h - NBA League Pass Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - 20h30 - ESPN 2 e Star+ Milwaukee Bucks x Miami Heat - 22h30 - NBA League Pass Sacramento Kings x Golden State Warriors - 23h - ESPN 2 e Star+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

Os jogos Cleveland Cavaliers x New York Knicks e Milwaukee Bucks x Miami Heat serão televisionados pela NBA League Pass. Já as partidas Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers e Sacramento Kings x Golden State Warriors podem ser acompanhadas pela ESPN 2 e pelo Star+.