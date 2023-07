Iron Man MMA retorna a Belém após um ano, em evento no próximo dia 28 de julho; veja

No próximo dia 28 de julho, a Assembleia Paraense vai receber uma grande programação voltada para os amantes do MMA, com a realização da 25ª edição do Iron Man MMA 25, que retorna à capital paraense após um ano. O evento pioneiro na região Norte é responsável por revelar diversas promessas do MMA brasileiro para as principais organizações do mundo, como o UFC.

O evento terá 10 lutas, divididas entre os cards preliminar e profissional, e, como de costume, terá a presença de personalidades de peso no mundo das lutas, entre eles o lendário Wanderlei Silva, que parabenizou o retorno à capital paraense. "Você que gosta de lutas, não perca esse show, que revela vários talentos para o mundo. O que eu mais gosto em Belém é da qualidade das lutas", disse o "Cachorro Louco".

Wanderlei Silva é presença confirmada no próximo dia 28. (Divulgação Iron Man MMA 25)

Já entre os atletas, um dos destaques vai para Tainara Lisboa, atualmente no quadro do UFC, onde estreou com vitória por finalização, em maio deste ano. Apesar disso, a meta do Iron Man MMA não é apenas descobrir novos campeões, mas também apresentar ao espectador uma qualidade única em termos de organização e cuidado com atletas e convidados.

"O Iron Man MMA é um dos eventos mais bem organizados que eu já vi. Tive experiências em vários eventos pelo mundo e o Iron, desde a nossa chegada no aeroporto, hotel, alimentação de primeira e o show em si, tudo muito bem feito. Minhas expectativas são as melhores possíveis. O Iron Tomaz vai surpreender novamente. É o melhor promotor de eventos do Brasil”, apostou Wanderlei Silva.

O curitibano Matheus Correa fará a principal luta da noite. Ele defende a invencibilidade, disposto a alcançar a sétima vitória seguida, contra o cearense Breno "Tubarão" Marinho, que também vem de vitória. “Toda a direção do evento está com uma grande expectativa para o nosso retorno após um ano desde a última edição. Fizemos algumas mudanças e posso garantir a todo telespectador que será um espetáculo de lutas e entretenimento”, prometeu o CEO do evento, Iron Tomaz.

A noite de lutas foi viabilizada através da parceria da organização com o deputado federal Olival Marques, padrinho da edição 25 e seu filho, Pedro Marques, além do apoio do Governo do Estado e do deputado estadual Iran Lima. Além deles, Miro Sanova, presidente da FUNTELPA, viabilizou transmissão ao vivo na TV Cultura do Pará, tornando o Iron Man MMA um evento de magnitude esportiva relevante no Pará. "Jamais conseguiria se não fosse nossos grandes parceiros que abraçaram a causa e estão conosco nessa guerra", agradeceu Tomaz.

Card Principal

Até 61kg - Matheus Correa x Breno Marinho

Até 52kg - Naize Malvada x Juliana Moju

Até 63kg - Leno Quilombola x Giovanni Galeto

Até 84kg - Hugo Urubu x Antonio Bufalo

Até 57kg - William Gato Preto x Ronaldo Carrasco

Card Preliminar

Até 70kg - Werlleson Muralha x Betinho Capoeira

Inclusão Social - Nandinho Jack Chan x André Lobato

Até 77kg - Eliezer Capanema x Paulo Santana

Até 70kg - Daiane "Lady Dai" Silva x Mirela Vargas

Até 52kg - Emyllyn Gadotti x Marina Monteiro

Transmissão Ao Vivo

TV Cultura do Pará

Canal "Iron Man MMA "no Youtube