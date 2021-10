Inscrições na Taça das Favelas de Free Fire encerram nesta quarta-feira (13)

As inscrições para a edição deste ano da Taça das Favelas Free Fire ainda estão abertas. Os cadastros começaram no dia 29 de setembro e encerram nesta quarta-feira, 13 de outubro. Essa é a segunda etapa de inscrições do torneio: a primeira, que encerrou no último dia 28, estava disponível para as lideranças cadastrarem as suas favelas - mais de 3500 manifestaram interesse em participar. A partir disso, foi feita uma seleção de 1296 favelas participantes e agora os jogadores moradores de qualquer uma delas poderão realizar sua inscrição. O acesso para o formulário de inscrições poderá ser encontrado através do site oficial do torneio.

Os jogadores cadastrados passarão por uma triagem das CUFAs (Central Única das Favelas) locais, que escolherão os melhores jogadores suas respectivas seleções. A inscrição, portanto, é individual e não garante automaticamente a participação dos jogadores. A expectativa para esse ano é de mais de 200 mil jogadores interessados e a premiação total será de mais de 100 mil reais, além de um bootcamp oferecido pela LOUD para a equipe vencedora e distribuição de chips com conexão à internet para todos os jogadores que alcançarem as etapas estaduais.

Fórmula de disputa

O torneio então seguirá para uma fase de disputas estaduais, em que as favelas tentarão a classificação para a etapa nacional. As seleções vencedoras de cada estado - um total de 27 - se classificam para a etapa nacional e as vice-campeãs entrarão em uma fase de repescagem, até que sejam definidas as oito que também avançam. A vice-campeã do estado do Paraná completa os 36 times da etapa, benefício dado pelo estado ter sido o campeão do ano passado.

“Esperamos um grande número [de jogadores]. Mais uma forma que a Cufa cria de mostrar que favela é potência!”, comemorou Marcus Vinícius Athayde, idealizador e diretor da Taça das Favelas Free Fire.

As principais etapas da Taça das Favelas Free Fire serão transmitidas nos canais oficiais do torneio e canais Garena, nas plataformas YouTube e "BOOYAH!". A grande final, que será disputada pelas 12 melhores equipes, está programada para acontecer no dia 4 de dezembro.