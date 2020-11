Índices: Nadadores paraenses passam por avaliação técnica

Os atletas da natação paraense das categorias mirim e petiz serão avaliados tecnicamente no Torneio de Integração Nacional de Natação Petiz/Mirim da CBDA [Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos] que acontece sexta-feira (27) e sábado (28) no parque aquático do Clube do Remo, na Av. Nazaré, sob a supervisão e organização da Federação Paraense de Desportos Aquáticos [FPDA].

“Por conta da pandemia da covid-19 à CBDA não pode realizar as competições nacionais e base e por causa disso lançou o torneio sobre a organizações das federações estaduais. O torneio vai acontecer em vários Estados”, contou Glauco Silva, diretor técnico da federação.

Silva diz ainda que os índices técnicos dos nadadores serão catalogados pela federação e enviado à entidade nacional. “Os tempos dos nossos atletas serão confrontados os tempos dos outros nadadores e depois divulgados em boletim pela confederação”, destaca.

A competição começa nesta sexta-feira (27) com a primeira etapa às 18h. O encerramento será no sábado (28) com provas às 8h e 15h, respectivamente.

A Tuna participa com 30 atletas. Clube do Remo e Associação Ronaldo Costa não informaram o número de participantes.

Paralelo ao torneio nacional a federação realiza provas para atletas da categoria juvenil, júnior e sêniores.