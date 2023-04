I Circuito de Esportes Paralímpicos para estudantes da rede municipal inicia com três modalidades

O I Circuito de Esportes Paralímpicos, promovido pela Prefeitura de Belém, inicia na terça-feira (25) com três modalidades para competição: Bocha, Paratletismo e Parabadminton. Ao todo serão 22 participantes, todos alunos da rede municipal de ensino que possuem baixa visão ou deficiência física.

Professores da rede municipal irão ministrar as modalidades e, a programação contará também com representantes de entidades de apoio aos esportes para pessoas com deficiência, como a Associação de Clubes de Esportes Adaptados em Belém (Aceab/Tuna Luso). Ao final do dia, brindes serão distribuídos aos atletas participantes.



VEJA MAIS

A Secretária Municipal de Educação (Semec), por meio do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), promove toda a programação que acontece no ginásio de uma faculdade particular na Avenida Gentil Bittencourt, a partir das 8h.