Hornets x Heat: veja onde assistir ao vivo e qual é o horário do jogo pela NBA hoje, sábado (05/02)

A bola vai subir para Charlotte Hornets x Miami Heat pela rodada regular da NBA. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) de hoje (05/02), no Spectrum Center, em Charlotte, Estados Unidos da América. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Charlotte Hornets x Miami Heat?

A partida Washington Charlotte Hornets x Miami Heat pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 21h (horário de Brasília).

Como Charlotte Hornets x Miami Heat chegaram para o jogo?

Os Hornets estão em 9° lugar na Conferência Leste da NBA, com um total de 28 vitórias e 25 derrotas, ou seja, 52,8% de aproveitamento.

Já o Miami Heat disputa acirradamente com os Bulls pela liderança do Leste, com 33 vitórias contra 20 derrotas, ou 62.3% de aproveitamento.

As duas equipes já se enfrentaram nesta temporada. Em 29 de outubro de 2021, Miami Heat derrotou os Hornets por 114 a 99.