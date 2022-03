Heat x Bulls: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/02), pela NBA

A bola vai subir para Miami Heat x Chicago Bulls às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (28/02), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá na AmericanAirlines Arena, em Miami, Estados Unidos da América. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Miami Heat x Chicago Bulls ao vivo?

A partida Miami Heat x Chicago Bulls pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming NBA League Pass, às 21h30 (horário de Brasília).

Como Miami Heat x Chicago Bulls​ chegam para o jogo?

Miami Heat é o atual líder da Conferência Leste e o 4° melhor time de toda esta temporada da NBA. Atualmente, o time detém 40 vitórias e 21 derrotas.

Os Bulls estão em 2° lugar no Leste e registram 39 vitórias contra 22 derrotas.

Bulls e Heat disputam pela liderança do Leste de forma acirrada há mais de um mês. Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes, com dupla vitória para Miami Heat.

Possíveis escalações

Miami Heat: P.J. Tucker, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Jimmy Butler e Bam Adebayo

Chicago Bulls: DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu, Zach LaVine, Javonte Green e Nikola Vucevic

Ficha técnica

Miami Heat x Chicago Bulls

National Basketball Association

Local: AmericanAirlines Arena, em Miami, Flórida

Data/Horário: 28 de fevereiro de 2022, às 21h30