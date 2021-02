Globo 'derruba' link de transmissão de Raptors x Bucks em canal oficial da NBA; emissora pediu desculpas

A Globo reconheceu que solicitou de forma equivocada a derrubada do link de transmissões do duelo entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, no canal oficial da NBA no Brasil, na última sexta-feira. Em comunicado publicado pelo 'Uol', a emissora explicou o que aconteceu.

- Por um erro, a Globo solicitou ao YouTube a interrupção da transmissão da partida entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, no canal oficial da NBA no Brasil. A partida estava no intervalo do primeiro quarto, quando o Toronto vencia por 33 a 26. O canal oficial da NBA no YouTube tinha os direitos de transmissão do jogo. Pelo erro, a Globo pede desculpas à NBA e ao público que acompanhava a partida pela plataforma - disse o comunicado.

No momento da interrupção, a comentarista Alana Ambrosio falava de suas impressões da partida até aquele momento, enquanto o narrador Roby Porto, ex-SporTV, fazia anotações e ouvia a companheira de transmissão.

A Globo possui os direitos de transmissões para o SporTV, no Brasil, assim como a ESPN - que possui vantagem em relação ao canal global por ter o direito de transmitir as finais da NBA de forma exclusiva. Na TV aberta, os direitos de transmissão pertencem a Band.