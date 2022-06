Franca vence o Flamengo e conquista primeiro título nacional em 23 anos

O Franca venceu o Flamengo por 80 a 65 no Ginásio Pedrocão e se sagrou campeão da NBB pela primeira vez. Além do troféu inédito, a equipe paulista pôs fim a um jejum de 23 anos sem nenhum título nacional. Na série melhor de cinco jogos, o time de do interior de São Paulo levou a melhor por 3 a 1.

O primeiro quarto foi marcado por um domínio do Franca dentro de quadra. O Flamengo "amassou o aro" e viu o time paulista levar a melhor por 28 a 8.

No segundo quarto, a equipe de Gustavo Conti até apresentou uma melhora e, com Dar Turker, finalmente conseguiu sua primeira bola de três. Entretanto, mesmo assim, o Franca não perdeu o controle da partida e foi para o intervalo com a vantagem de 49 a 26 no placar.

Em termos de pontos, o terceiro quarto foi o melhor do Flamengo na partida. Depois de um começo ruim, a equipe mostrou evolução e conseguiu cortar a distância para o Franca, mas a equipe paulista ainda manteve boa margem de vantagem: 68 a 47.

Por fim, no quarto quarto, o Franca administrou o resultado e não deixou o Flamengo esboçar qualquer tipo de reação. Assim, venceu o jogo 5 por 80 a 65.