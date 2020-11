Fortes nas pistas, Sarah Conessa e Turquinho Jr. serão entrevistados em live no Instagram

Sarah Conessa e Turquinho Jr., que brilham no campeonato Brasileiro de Motovelocidade se preparam para embarcar rumo à cidade modelo, Castanhal, para competirem na Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster Energy, segunda corrida de Motovelocidade paraense, que será na manhã de domingo, 06 de dezembro. Nesta quarta-feira, 25, às 21h, eles participarão de uma Live no Instagram da patrocinadora da corrida @YamahaTerranew.

Na Live, os pilotos falarão sobre o evento, sobre a carreira, curiosidades e responderão às perguntas do público. Sarah Conessa é de Brasília e Vice Campeã Goiana 2014 da categoria Ninja 300, Vice Campeã Superbike Brasil 2016, na categoria Yamaha R3, Terceira colocada no Campeonato Espanho Feminino Womens Open Cup Yamaha R3 2016, fora outros títulos que carrega. Para ela, é gratificante apoiar a motovelocidade paraense. “Estou ansiosa para o dia do evento”, disse.

Turquinho Jr. é de São Paulo, filho de piloto e começou a praticar o esporte com apenas sete anos de idade e não parou mais, carregando títulos por onde passa. Foi campeão no Campeonato Yamalube R3 Cup 2019, campeão no Campeonato Latino americano 2019 e Atual líder Yamalube R3 Cup. Segundo o piloto, que voa sobre duas rodas, a expectativa para o dia da corrida é grande. “Espero que seja como da última vez, duas vitórias!”, afirmou.