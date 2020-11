Federação de Remo conta com novo local de atendimento aos clubes filiados

A partir de sábado (21), a Federação de Remo do Pará [Fepar] passa ter seu próprio local para dar experiente das atividades do esporte de remo.

O novo endereço da entidade é no completo Ver-o-Rio, no antigo posto da Guarda Municipal. O prédio foi liberado à Fepar em termo de comodato por um período de cinco anos. O local vem sendo recuperado pela federação que adaptou à casa conforme ao planejamento da federação. “Dividimos o espaço para termos sala de reuniões, gabinete da presidência, sala dos troféus, copa”, disse.

Desde sua primeira eleição, ano de 2016, Caxiado transformou seu escritório de advocacia em sede da Fepar. Agora vai para outro espaço físico “É um avanço nosso poder contar com local apropriado. Porém, o sonho de todos é pela sede própria da federação”, assinalou. No local, o dirigente pretende implantar vários projetos de atendimento a jovens e crianças no formato de desenvolvimento do remo paraense.

Dia 21, o secretário de turismo da Belemtur, Jackson Valdo da Silva Tavares, entrega a chave da casa ao presidente da Fepar.