Federação de Atletismo elege novo presidente

Rogério Barbosa Vieira, professor de educação física, está de volta ao comando do atletismo paraense. Foi eleito presidente da Federação Paraense de Atletismo [Fepat] para cumprir um mandato de 4 anos. Barbosa foi presidente da federação nos anos de 1990, cumprindo dois mandatos.

O pleito que o elegeu presidente aconteceu à noite de quarta-feira (4) com 13 eleitores, entre clubes e ex-atletas. Barbosa, pela chapa 1, teve 8 votos. Mauro Oliveira, também professor de educação física, pela chapa 2, recebeu cinco votos. Dois clubes, por problemas administrativos perante à federação, não votaram.

O atletismo paraense nos últimos entrou numa decadência de competição na gestão de Jacó Lameiro que gerou reclamações dos clubes e associações.

Desde janeiro do ano em curso a federação ficou sem comando por conta do fim do mandato de Jacó. O fato gerou uma intervenção da CBAt que indicou Sandra Malcher presidente interina até à eleição.

Rogério Barbosa destaca no seu plano de trabalho, regularização das certidões da federação para ter condições de realizar convênios com órgãos oficiais, trabalhar com o atletismo escolar, formação de novos treinadores e árbitros, além da organização das competições estaduais, regularizar corridas de rua e participar dos eventos da Confederação Brasileira.

A federação, nessa precariedade de eventos. não tem sede própria e, por enquanto, deverá funcionar numa sala cedida pelo NEL [Núcleo de Esporte e Lazer].