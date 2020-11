Façanha: Time paraense de Fut 7 Society ganha título brasileiro

Num jogo eletrizante e de muita qualidade técnica durante os 50 minutos, o Prestígio Fut 7 do Pará venceu o Borussia – RJ por 3 a 2 e sagou-se campeão brasileiro de Fut 7 Society.

A decisão entre paraenses e cariocas aconteceu nesta segunda-feira (2) na Arena Mundo RioSports na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Os gols do Prestígio foram marcado por Marcos Júnior, Douglas e Maicon.

A conquista paraense rendeu ao Prestígio Fut 7 vaga no Campeonato Mundial de 2021 marcado para São Paulo.

A equipe do técnico Louro, do Jurunas, realizou seis jogos venceu cinco, inclusive o Borussia na fase classificatória por 6 a 1. Teve um empate com o Audax por 3 a 3.

O goleiro Wendel [Muro], do Prestígio Fut 7, foi o melhor da competição. Ele foi importante na semifinal diante do Audax, também do Pará. Na disputa por shoot-outs garantiu classificação da sua equipe.

O campeonato organizado pela Confederação do Brasil de Futebol 7 Society teve participação de 20 equipes de vários estados. Do Pará foram seis equipes: Audax,

Prestígio, São Domingos, Lobos da Ilha, Torino e Magnatas.

Joffran Cunha e Joel Alberto Resende, árbitros paraenses trabalharam na competição nacional