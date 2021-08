Ex-campeão do UFC, paraense Deivison Figueiredo ganha estátua em Soure

O ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo é um dos maiores representantes do MMA paraense. A prefeitura de Soure, cidade natal do lutador, localizada no Marajó, homenageou o atleta com uma estátua. O monumento representa Daico em cima do octógono ao lado do seu cinturão do peso-mosca, que conquistou em 2020.

Com detalhes marajoaras, a estátua foi inaugurada no último domingo (8), em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Nas redes sociais o lutador comemorou:

Depois de ter ganhado o cinturão do americano Joseph Benavidez, Deivison defendeu o título contra o americano Alex Perez. No mesmo ano, 21 dias depois da primeira defesa, Daico encarou o mexicano Brandon Moreno, uma luta dura que terminou empatada. Na revanche, em junho deste ano, o paraense perdeu o cinturão.

Deivison tem um cartel tem 20 vitórias, um empate e duas derrotas

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)