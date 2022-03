Ex-campeão do UFC, Cain Velásquez é preso suspeito de tentativa de homicídio nos EUA

Ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, o americano Cain Velásquez foi preso na tarde da última segunda-feira (28) suspeito de tentativa de homicídio. O lutador está detido em uma cadeira na cidade de Santa Clara, na Califórnia, sem direito a fiança, onde aguarda uma audiência marcada para esta quarta-feira (2). As informações são da TV NBC Bay Area.

Em relação às acusações contra Velásquez, a polícia local não entrou em detalhes. A segurança da California apenas confirmou que o lutador esteve envolvido em um tiroteio. A outra pessoa envolvida na troca de tiros está hospitalizada mas, segundo a polícia, não corre risco de vida.

Cain Velásquez, de 39 anos, é oriundo do wrestling universitário. O americano de raízes mexicanas dominou a categoria dos pesados do UFC no início da década passada, quando deteve o cinturão do Ultimate por duas vezes. Sua trilogia contra o brasileiro Junior Cigano marcou época, com uma vitória do catarinense e duas vitórias do americano. Desde 2016, no entanto, Velásquez só entrou no octógono uma vez, em 2019, quando sofreu uma derrota para Francis Ngannou e uma lesão no joelho.

Desde então, o lutador estava se dedicando mais ao wrestling profissional, tendo passagens pela lucha libre mexicana e pelo WWE.