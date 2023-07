Evento para descobrir talentos no tênis de mesa ocorre neste fim de semana em Belém

Entre os dias 28 e 30, Belém receberá a competição com os selecionados no Challenge Plus, que tem como objetivo descobrir novos talentos do tênis de mesa em Belém, com idade entre 9 e 11 anos. A avaliação é do ex-campeão Pan-americano e atleta olímpico, Hugo Hoyama. Nos dias 26 e 27 de julho, ocorreu a primeira fase do torneio.

A realização do evento se dá através de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e a Federação de Tênis de Mesa do Pará (FTMPA) e é de extrema importância para a renovação do quadro de atletas do estado, conforme frisa Sérgio Rodrigues, professor de Educação Física e técnico de tênis de mesa, além de coordenador estadual da detecção de talentos.

"A importância do evento é fundamental para a nossa base, ajuda a descobrir talentos que possam futuramente ser campeões estaduais e nacionais, além de integrar a seleção em competições fora do país. É um evento que há 14 anos não acontecia no estado e hoje é uma forma da gente descobrir potenciais no esporte".

Cartaz do evento. (Divulgação)

A seletiva desta quarta e quinta-feira faz parte do projeto Diamantes do Futuro, fruto da iniciativa nacional, que tem o apoio das entidades estaduais e estas promovem as captações de talentos, na qual o mesatenista Hugo Hoyama é grande incentivador.

"Ele é um embaixador da detecção de talentos no cenário nacional, representando a CBTM e nesse trabalho, que hoje é regional, que também absorve outros estados, então nós recebemos atletas de cidades e estados próximos, como Amapá, Amazonas, Maranhão. Os mais bem avaliados pelo olhar clínico dos nossos avaliadores servem de base para que eles participem das avaliações nacionais”, prossegue Sérgio, sobre a principal referência do tênis de mesa no Brasil.

“O Hugo hoje atua pela confederação. Já é um atleta aposentado, mas hoje é técnico e já exerceu a função na Seleção Brasileira feminina. Aqui ele observou, bateu uma bola com a garotada, são alunos menores de 11 anos, nas categorias pré-mirim e super pré-mirim masculino e feminino”.

O TMB Challenge Plus acontece nesta sexta-feira e sábado, direto do ginásio da Escola Superior de Educação Física, com entrada franca. O evento também será transmitido pelo canal no Youtube da federação de tênis de mesa (@federaçãoparaensedetenisdemesa6920).