Esmac representa seleção paraense de futsal na solenidade de inauguração da Arena do Oeste

A Esmac, maior ganhadora do torneio adulto masculino ‘Bené Aguiar’, representa a maioria dos atletas convocados para a seleção paraense no jogo amistoso diante da seleção de Santarém. O duelo faz parte da programação de inauguração da Arena Estadual do Oeste do Pará, nesta terça-feira (22), evento que contou com a presença do governador Helder Barbalho.

Além dos atletas, também fazem parte da seleção o técnico Elcio Souza e o preparador físico Antônio Dias Júnior.

Jogadores para o amistoso com os santarenos: Rafael Biro, Ruan Felipe [Gigante], Gabriel, Carlos Alberto [Beto Lopes], Evandro Loloca e o Iago Henrique.

A programação festiva ainda terá presença dos jogadores de futsal Rodrigo "Capita", Amandinha e Vassoura, além dos atletas de Freestyle Adonias Fonseca e Diego.

O presidente da Fefuspa, Davi Leal estará presenta com outros represenates da Federação, como Luiz Tanoeiro (diretor técnico), Jaime Campos (diretor de arbitragem) e Alexandre Herculano (árbitro).